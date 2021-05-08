Девять клубов футбольной Суперлиги договорились с УЕФА о выходе из турнира. На них наложат небольшие штрафы

Футбольные клубы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Интер», «Милан» и «Атлетико», которые были среди основателей европейской Суперлиги, достигли договоренностей с УЕФА. Они официально признали создание этого турнира ошибкой.

Об этом пишет пресс-служба УЕФА.

Клубы и УЕФА согласовали документ под названием «Декларация о клубных обязательствах». В нем все команды подчеркивают верность деятельности УЕФА и турниров под ее эгидой.

Также на эти девять команд наложили определенные санкции. Они добровольно пожертвуют €15 миллионов на развитие детского футбола в Европе и согласятся на 5-процентное сокращение призовых за участие в еврокубках в этом году. Если же клубы снова захотят принять участие в подобных турнирах, им грозит штраф в €100 миллионов.

«Эти клубы быстро осознали свои ошибки, и их действия продемонстрировали раскаяние и склонность к европейскому футболу. О клубах, которые остались в так называемой Суперлиге, этого сказать нельзя. УЕФА будет дальше с ними разбираться», — отметил президент УЕФА Александр Чеферин.

Остальные три клуба — «Барселона», «Реал» и «Ювентус» — декларацию не подписали. Дело против них будет рассматривать дисциплинарный комитет. В УЕФА отметили, что оставляют за собой право ввести против них любые санкции.