Английские клубы официально покинули футбольную Суперлигу. Остальные — на подходе

Английский клуб «Манчестер Сити» официально сообщил, что выходит из состава участников Суперлиги по футболу и не будет в ней участвовать.

Об этом говорится на официальном сайте команды.

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально начал процедуру выхода из группы, которая разрабатывает планы Европейской Суперлиги», — отметили там.

После этого аналогичные заявления прозвучали от английских клубов «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси». Болельщики всех этих клубов выступили против их участия в Суперлиге. Накануне матча «Челси» они даже блокировали автобус с игроками клуба. Также СМИ сообщают, что владелец «Челси», российский олигарх Роман Абрамович с самого начала был против этой идеи.