Английские клубы официально покинули футбольную Суперлигу. Остальные — на подходе

Английский клуб «Манчестер Сити» официально сообщил, что выходит из состава участников Суперлиги по футболу и не будет в ней участвовать.
Об этом говорится на официальном сайте команды.
«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально начал процедуру выхода из группы, которая разрабатывает планы Европейской Суперлиги», — отметили там.
После этого аналогичные заявления прозвучали от английских клубов «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси». Болельщики всех этих клубов выступили против их участия в Суперлиге. Накануне матча «Челси» они даже блокировали автобус с игроками клуба. Также СМИ сообщают, что владелец «Челси», российский олигарх Роман Абрамович с самого начала был против этой идеи.
- Испанские СМИ сообщают о том, что в «Барселоне» тоже серьезно сомневаются по поводу участия в Суперлиге. По официальным договоренностям, решение об участии в этой лиге должны принять после переговоров с болельщиками, но те уже выступили против, поэтому «Барселона», скорее всего, откажется от участия в Суперлиге.
- Ряд сильнейших футбольных клубов подписали соглашение о создании Суперлиги, которая должна стать альтернативой клубным соревнованием под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Учредителями выступили 12 клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».
- На сегодня единственные официальные международные турнирі, в которых участвуют европейские футбольные клубы, — это соревнования под эгидой УЕФА. Топ-клубы уже не первый год высказывают недовольство системой распределения денег за участие в еврокубках. Также футбольные гранды недовольны регуляторной деятельностью УЕФА, в частности введением так называемого финансового фэйр-плея — когда клубы обязаны тратить на свою деятельность только те средства, которые сами зарабатывают.
- В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что игроки клубов-основателей Суперлиги по футболу в Европе не смогут играть в национальных сборных и участвовать в чемпионатах мира и Европы.