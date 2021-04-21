Еще три команды покинули футбольную Суперлигу. Один из ее основателей объявил о «смерти» проекта

Футбольные клубы «Интер» (Италия) и «Атлетико» (Испания) объявили о выходе из проекта по созданию европейской Суперлиги.

Об этом сообщается в заявлениях клубов.

«Мы всегда стремимся подарить болельщикам лучший футбольный опыт. Инновации и инклюзивность являются частью нашей ДНК с момента основания. Наше взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами для улучшения футбольной индустрии никогда не изменится», — заявили в «Интере».

Другая миланская команда заявила, что согласилась на участие в «суперлиге» из-за необходимости улучшить футбольные структуры и создать лучшие соревнования в мире. «Однако, болельщики по всему миру четко высказались по поводу суперлиги, и «Милан» должен внимательно прислушиваться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта», — заявили в клубе.

Испанская команда объяснила свое решение сменой обстоятельств. «Для клуба очень важна гармония между всеми группами, составляющими семью «красно-белых», особенно нашими фанатами. Состав основной команды и тренер выразили удовлетворение решением клуба, так как они понимают, что спортивные качества должны преобладать над любыми другими критериями», — сообщили в «Атлетико».

В связи с этими событиями, один из инициаторов создания Суперлиги президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что проект больше не существует.