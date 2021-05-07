Стало известно имя бойца, который накануне погиб возле Песков

В результате обстрела боевиками возле поселка Пески в Донецкой области 6 мая погиб военнослужащий отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.

Об этом сообщает «Армія.Інфо»

«6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник НВК № 12 Коробцов Сергей. Парню летом исполнилось бы всего 23 года», — говорится в сообщении. Вражеский снайпер попал в прибор ночного видения воина.

У погибшего остались жена и маленький сын. Власти городасообщили, что прощание с погибшим героем состоится в воскресенье, 9 мая, в 10:30 возле исполнительного комитета Коростенского городского совета.