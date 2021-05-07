В Украине за 227 млн гривен приватизировали первый государственный хлебокомбинат

В Украине на онлайн-аукционе впервые продан государственный хлебокомбинат. Киевская компания «Эпицентр К» купила за 227,09 млн гривен «Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов».

Как сообщает Фонд государственного имущества, «Эпицентр К» дал за комбинат на 21% больше первоначальной цены (187 637 810 грн).

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Объект состоит из зданий и сооружений общей площадью почти 80 тыс. кв. м, среди которых: административное здание со столовой, пекарни, элеваторы, мельничный завод, лаборатория, склады, цеха, гаражи, другие хозяйственные постройки. Компания «Эпицентр К» была единственной претенденткой на покупку предприятия.

Глава Фонда Дмитрий Сенниченко отметил, что комбинат имеет 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец. Он добавил, что актив имеет высокий инвестиционный потенциал, поскольку создавался тщательным выбором локаций и развитой инфраструктурой.