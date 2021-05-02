В Украине зафиксировали чуть больше 5 тысяч новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5 094 новых случая заболевания коронавирусом.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, среди заболевших 219 детей и 81 медработник. Жертвами осложнений болезни стали 160 граждан. Побороть COVID-19 удалось 5 784 жителям страны.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
Таким образом, с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 083 180 человек. Из-за осложнения болезни умерли 44 596 человек, выздоровели — 1 676 265.
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