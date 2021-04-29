ВАКС перенес заседание по делу Гладковского-младшего

Высший антикоррупционный суд перенес на 17 мая заседание по делу сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря.

Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на пресс-службу суда.

«В связи с тем, что обвиняемый не был представлен защитниками, коллегия судей решила отложить подготовительное судебное заседание», — сообщили в суде.

В ВАКС добавили, что один из защитников обвиняемого подал в суд ходатайство, что не сможет прийти на заседание, поскольку участвует в следственных действиях. Другой адвокат не сообщил суду о причине неявки.