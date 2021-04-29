ВАКС перенес заседание по делу Гладковского-младшего

Высший антикоррупционный суд перенес на 17 мая заседание по делу сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря.
Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на пресс-службу суда.
«В связи с тем, что обвиняемый не был представлен защитниками, коллегия судей решила отложить подготовительное судебное заседание», — сообщили в суде.
В ВАКС добавили, что один из защитников обвиняемого подал в суд ходатайство, что не сможет прийти на заседание, поскольку участвует в следственных действиях. Другой адвокат не сообщил суду о причине неявки.
Гладковский-младший отрицает свою вину. «Я полностью отвергаю все обвинения. [...] Меня обвиняют в том, что я, не имея полномочий, не будучи чиновником, якобы повлиял на то, что одно предприятие добавило возвратную финансовую помощь и вернуло ее другому», — сказал он в комментарии «Суспільному».
- В феврале 2019 года журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, согласно которому сын экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского является одним из организаторов схем хищения в оборонном комплексе.
- Согласно расследованию, оборонные заводы закупали для техники детали из России, а запчасти завозили контрабандой без проверки качества. Контрабанду отмывали через фирмы, которые контролировали лица, приближенные к «Укроборонпрому». К схеме также причастны владелец фирмы «Оптимумспецдеталь» Андрей Рогоза и его бизнес-партнер Виталий Жуков.
- В конце декабря 2020 года НАБУ завершило расследование против сына Гладковского.
- 22 апреля 2021 года НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского, а 26 апреля ему вручили подозрение.