Коболев рассказал о последнем дне работы в «Нафтогазе»: Я не намерен устраивать цирк

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, которого правительство накануне уволило с этой должности, сообщил, что сегодня, 29 апреля, — его последний рабочий день в компании.
Об этом он написал в Facebook.
«Это были насыщенные 7 лет 1 месяц и 3 дня преобразования невозможного в достижимое. [...] У меня, конечно, есть претензии к вчерашним решениям правительства. Не в части моего увольнения, а в том, что они сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления. С 2014 года Украина твердо решила, что на государственной собственности должно зарабатывать государство и украинцы, а не приближенные к денежным потокам политики. Одно вчерашнее решение правительства отправляет в помойку все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать», — заявил Коболев.
Он также отметил, что не планирует «устраивать цирк» и «подставлять под удар «Нафтогаз». «Сейчас основная задача команды — сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений группы. Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко», — сказал он.
Коболев добавил, что в последний день в должности подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе.
- Кабинет министров на заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, подчеркнув необходимость уважения к корпоративному управлению.
- 13 мая 2020 года Витренко заявил о сокращении его должности в «Нафтогазе» и увольнении. Среди причин он называл влияние России, проигравшей Стокгольмский арбитраж и заключившей с Украиной газовый контракт на выгодных для Киева условиях.