В Одесской области открыли мост на шесть полос через Хаджибейский лиман

В Одесской области открыли мост через Хаджибейский лиман, который долгое время ремонтировали.
Об этом сообщает Укравтодор.
В 1997 году начали строить мост на четыре полосы, но уже в 2000-х их число решили увеличить до шести. Работы начинали и бросали в 2004 и 2008 годах.
Сейчас участок (км 445 + 432) дороги М-05 Киев — Одесса полностью открыт на шесть полос — по три в направлении Киева и Одессы.
Глава агентства Александр Кубраков заявил, что мост будет принимать поток в 60 тысяч автомобилей в сутки.
В мае 2021 года там начнут монтировать площадку Weigh-in-Motion (взвешивание в движении). В агенстве ожидают, что до завершения работ должна заработать система автоматического взыскания штрафов с перегруженных грузовиков.
- В марте Укравтодор и «Укрзалізниця» подписали меморандум по Дарницкому мосту в Киеве. Строительство должны завершить до конца года.
- Ранее Укравтодор обратился в КГГА с призывом передать ему на баланс Подольско-Воскресенский мост. Агентство утверждает, что имеет успешный опыт строительства мостовых ансамблей по всей стране, а также стабильное финансирование. «Достройте хотя бы Дарницкий», — ответил тогда Кличко.