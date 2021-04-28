В Одесской области открыли мост на шесть полос через Хаджибейский лиман

В Одесской области открыли мост через Хаджибейский лиман, который долгое время ремонтировали.

Об этом сообщает Укравтодор.

В 1997 году начали строить мост на четыре полосы, но уже в 2000-х их число решили увеличить до шести. Работы начинали и бросали в 2004 и 2008 годах.

Сейчас участок (км 445 + 432) дороги М-05 Киев — Одесса полностью открыт на шесть полос — по три в направлении Киева и Одессы.

Глава агентства Александр Кубраков заявил, что мост будет принимать поток в 60 тысяч автомобилей в сутки.

В мае 2021 года там начнут монтировать площадку Weigh-in-Motion (взвешивание в движении). В агенстве ожидают, что до завершения работ должна заработать система автоматического взыскания штрафов с перегруженных грузовиков.