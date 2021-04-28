Bihus.Info продает как NFT-токен видео с фразой-мемом нардепа Кивы

Видео с Кивой выставили на аукцион на онлайн-платформе Rarible. На нем нардеп спорит с журналистом проекта Даниилом Мокриком. «Да мне в жопу засуньте эти справки [от СБУ]», — говорит на видео Кива.

Об этом проект сообщил в Facebook и обнародовал видео.

Журналисты проекта Bihus.info выставили на продажу как NFT-токен видео с нардепом «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильей Кивой.

«Это видео теперь — объект криптоискусства, и каждый ценитель расследований о Киве может сделать ставку и стать его владельцем. [...] Что делать с этим NFT-токеном? Собирать в коллекцию, как Кива справки, или ждать, пока цена виртуального Кивы возрастет, как прибыли жомовой ямы», — написал Bihus.info.

Отметим, 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию и теперь может получить научную степень — кандидат наук по государственному управлению.