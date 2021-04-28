В Индии роскошный отель забронировали для госпитализации больных коронавирусом работников Верховного суда

В Индии, где фиксируют самую высокую в мире суточную заболеваемость коронавирусом, власти Дели распорядились обустроить в роскошном пятизвездочном отеле Ashoka госпиталь исключительно для инфицированных COVID-19 судей и их семей. Это решение вызвало возмущение — в больницах не хватает мест и кислорода для больных.

Об этом сообщает Reuters.

Власти Дели сообщили, что получили запрос от Верховного суда города с просьбой зарезервировать 100 номеров в гостинице для судей из-за стремительного роста случаев коронавируса. Медуслуги в отеле должна предоставлять ведущая городская больница.

В то же время суд отрицает, что просил номера в пятизвездочном отеле, и обещает отменить приказ, если местные власти сами его не изменят. «Мы только сказали, если судья, работник суда или члены их семей инфицируются, то должны быть госпитализированы», — утверждают в суде.

Но суд обнародовал свое заявление уже после реакции общества, которое раскритиковало решение властей. Юрист и представитель оппозиционной партии Джейвир Шергилл подчеркивал, что решение властей противоречит праву на равенство, закрепленному в Конституции, и суд должен отменить свое обращение.

Столица Индии — один из наиболее пострадавших городов во время второй волны заболеваемости коронавирусом в стране. По данным Reuters, каждый третий протестированный человек в Дели получает положительный результат. В среднем в городе сообщают о смерти инфицированного COVID-19 каждые четыре минуты.