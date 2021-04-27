В США успешно запустили сверхтяжелую ракету Delta IV Heavy с секретным военным грузом

Компания United Launch Alliance (ULA) успешно вывела на промежуточную орбиту засекреченный спутник Национального управления военно-космической разведки США.

Как сообщает ULA, запуск миссии NROL-82 провели с помощью сверхтяжелой ракеты Delta IV Heavy.

Для конфигурации Heavy это стал 13-й запуск. Эта двухступенчатая одноразовая ракета производства компании Boeing — самая тяжелая в семействе Delta. Один ее запуск обходится в минимум в $400 миллионов. Ракету называют «горящей» из-за особенности ее запуска — за несколько секунд до отрыва для охлаждения двигателей в систему подается жидкий водород, который резко воспламеняется. В момент запуска со стороны кажется, что ракета сейчас взорвется, но это особенность Delta IV Heavy.

Что именно выводила ракета в рамках NROL-82 — неизвестно. На сайтах и форумах любителей космоса полагают, что на орбиту вышел 19-тонный разведывательный спутник KH-11 (18) Kennen компании Lockheed Martin, который (вероятно) может делать снимки Земли до 15 см на пиксель.