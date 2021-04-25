ВМС Индонезии подтвердили, что нашли затонувшую подводную лодку. Она развалилась на три части

Военно-морские силы Индонезии сообщили, что нашли место катастрофы подводной лодки, которая исчезла накануне.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
По словам представителей ВМС, радары зафиксировали части подводной лодки на глубине 850 метров — на такой глубине она функционировать не может.
«Существуют неопровержимые доказательства, по которым мы можем подтвердить, что подводная лодка Nanggala-402 утонула, 53 моряка, находившиеся на ее борту, погибли во время исполнения долга», — сообщил главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Джаджанто.
Там пояснили, что, скорее всего, лодка развалилась на три части, не выдержав давления на такой глубине. Президент страны уже выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что сейчас принимаются все меры, чтобы достать фрагменты лодки и тела моряков.
- Утром 21 апреля ВМС Индонезии потеряли связь с подводной лодкой KRI Nanggala-402. Она участвовала в учениях, но после тренировочного пуска торпед в 95 км от Бали замолчала.
- Помощь в поисках оказывали Австралия, Индия, Малайзия и Сингапур. Утром 24 апреля на Бали сели американские военные самолеты P-8 Poseidon.
- KRI Nanggala-402, имевшая девиз «Стойкие до конца», довольно старая. Ее построили в Германии в 1981 году. Лодка вооружена 14 торпедами (размером 533 мм) и парой пушек.