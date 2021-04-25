ВМС Индонезии подтвердили, что нашли затонувшую подводную лодку. Она развалилась на три части

Военно-морские силы Индонезии сообщили, что нашли место катастрофы подводной лодки, которая исчезла накануне.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По словам представителей ВМС, радары зафиксировали части подводной лодки на глубине 850 метров — на такой глубине она функционировать не может.

«Существуют неопровержимые доказательства, по которым мы можем подтвердить, что подводная лодка Nanggala-402 утонула, 53 моряка, находившиеся на ее борту, погибли во время исполнения долга», — сообщил главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Джаджанто.

Там пояснили, что, скорее всего, лодка развалилась на три части, не выдержав давления на такой глубине. Президент страны уже выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что сейчас принимаются все меры, чтобы достать фрагменты лодки и тела моряков.