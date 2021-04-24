Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии. Никто из 53 моряков не выжил

Субмарину ВМС Индонезии KRI Nanggala-402, пропавшую в водах у острова Бали, нашли на глубине около 850 метров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на брифинг ВМС.

Ее обнаружили корабли во время сканирования дна. В районе найдены обломки — части торпедного аппарата, баллон со смазкой для перископа, а также молитвенные коврики членов экипажа.

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что вышеуказанные факторы говорят о смерти всех 53 моряков.

Специалисты теперь попытаются поднять KRI Nanggala-402. Отмечается, что технические характеристики субмарины были рассчитаны на погружение на глубину до 500 метров.