Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии. Никто из 53 моряков не выжил

Субмарину ВМС Индонезии KRI Nanggala-402, пропавшую в водах у острова Бали, нашли на глубине около 850 метров.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на брифинг ВМС.
Ее обнаружили корабли во время сканирования дна. В районе найдены обломки — части торпедного аппарата, баллон со смазкой для перископа, а также молитвенные коврики членов экипажа.
Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что вышеуказанные факторы говорят о смерти всех 53 моряков.
Специалисты теперь попытаются поднять KRI Nanggala-402. Отмечается, что технические характеристики субмарины были рассчитаны на погружение на глубину до 500 метров.
- Утром 21 апреля ВМС Индонезии потеряли связь с подводной лодкой KRI Nanggala-402. Она участвовала в учениях, и после тренировочного пуска торпед в 95 км от Бали замолчала.
- Помощь в поисках оказывают Австралия, Индия, Малайзия и Сингапур. Утром 24 апреля на Бали приземлились американские военные самолеты P-8 Poseidon.
- KRI Nanggala-402, которая носит девиз «Стойкие до конца», довольно старая. Ее построили в Германии в 1981 году. Лодка вооружена 14 торпедами (размером 533 мм) и парой орудий.