На пропавшей подлодке ВМС Индонезии закончился кислород

На подлодке ВМС Индонезии KRI Nanggala-402, которая пропала у берегов Бали, закончился кислород. Запасы были рассчитаны на трое суток.

Об этом сообщают Channel News Asia и портал Detik.

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что в квадрате исчезновения лодки спасатели зафиксировали электромагнитное излучение на глубине 50—100 метров. Его источником может быть подлодка. В этом же районе ранее обнаружили разлив нефти. Маргоно предположил, что экипаж слил топливо, чтобы удержать субмарину на плаву.

К предполагаемому месту аварии идет специальное судно, способное поднять субмарину. При этом, шансов на спасение экипажа из 53 моряков все меньше.