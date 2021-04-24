На пропавшей подлодке ВМС Индонезии закончился кислород

На подлодке ВМС Индонезии KRI Nanggala-402, которая пропала у берегов Бали, закончился кислород. Запасы были рассчитаны на трое суток.
Об этом сообщают Channel News Asia и портал Detik.
Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что в квадрате исчезновения лодки спасатели зафиксировали электромагнитное излучение на глубине 50—100 метров. Его источником может быть подлодка. В этом же районе ранее обнаружили разлив нефти. Маргоно предположил, что экипаж слил топливо, чтобы удержать субмарину на плаву.
К предполагаемому месту аварии идет специальное судно, способное поднять субмарину. При этом, шансов на спасение экипажа из 53 моряков все меньше.
- Утром 21 апреля ВМС Индонезии потеряли связь с подводной лодкой KRI Nanggala-402. Она участвовала в учениях, и после тренировочного пуска торпед в 95 км от Бали замолчала.
- Помощь в поисках оказывают Австралия, Индия, Малайзия и Сингапур. Утром 24 апреля на Бали приземлились американские военные самолеты P-8 Poseidon.