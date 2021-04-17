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«Обезьянодактиль». В Китае нашли окаменелости летающего динозавра, имевшего «руки», похожие на человеческие

Автор:
Дмитрий Мирончук
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Птерозавры, жившие в мезозойскую эру — это первые известные хордовые животные, способные к механическому полету. В Китае нашли окаменелости одного из подвидов этого динозавра и установили, что он не только умел летать, но и имел противопоставленный палец кисти на передних лапах, который помогал карабкаться по деревьям и ловить добычу.

Об открытии говорится в научном журнале Current Biology.

Открытый вид относится к семейству птерозавров Darwinopterus, открытому в 2010 году в китайской провинции Ляонин — его назвали в честь биолога Чарльза Дарвина.

Ученые проанализировали строение кисти на окаменелости и установили, что эта рептилия — древнейшее из животных, имеющих ладони, подобные человеческим и обезьяньим. Подвид назвали Kunpengopterus antipollicatus, что буквально означает «противопоставленный большой палец руки». Неформально его прозвали обезьянодактилем.

Chuang Zhao / Cell

Считается, что противопоставленный большой палец этого птерозавра — результат приспособления к лесистым условиям юрского периода на территории современного Китая. Всего он имел на передних лапах три пальца, один из которых противопоставленный. Однако механизм строения кисти совсем не похож на тот, что у приматов.

Большой палец Kunpengopterus antipollicatus похож на тот, что на ногах у птиц. Анализ строения кисти птерозавра говорит о том, что она имела развитую хватательную функцию — помогала рептилиям ловко дперевигаться по ветвям деревьев и брать пищу.

Cell

Среда обитания китайских птерозавров была приближена к субтропическому лесу. Там водились животные, приспособленные к существованию на деревьях в условиях влажного, теплого климата. Именно на них мог охотиться птерозавр с помощью своих «рук».

Ученые отмечают, что Kunpengopterus antipollicatus, как древнейшее животное, имеющее настоящий противопоставленный палец на «руках», продолжает давать неожиданную информацию об эволюционной истории птерозавров.