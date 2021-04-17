«Обезьянодактиль». В Китае нашли окаменелости летающего динозавра, имевшего «руки», похожие на человеческие

Птерозавры, жившие в мезозойскую эру — это первые известные хордовые животные, способные к механическому полету. В Китае нашли окаменелости одного из подвидов этого динозавра и установили, что он не только умел летать, но и имел противопоставленный палец кисти на передних лапах, который помогал карабкаться по деревьям и ловить добычу.

Об открытии говорится в научном журнале Current Biology.

Открытый вид относится к семейству птерозавров Darwinopterus, открытому в 2010 году в китайской провинции Ляонин — его назвали в честь биолога Чарльза Дарвина.

Ученые проанализировали строение кисти на окаменелости и установили, что эта рептилия — древнейшее из животных, имеющих ладони, подобные человеческим и обезьяньим. Подвид назвали Kunpengopterus antipollicatus, что буквально означает «противопоставленный большой палец руки». Неформально его прозвали обезьянодактилем.