Суперкомпьютер NASA создал визуализацию «танца» двух черных дыр. Видео демонстрирует неожиданные оптические явления

В NASA создали визуализацию двух сверхмассивных черных дыр , вращающихся на общей орбите и неожиданно искажающих свет друг друга. Для создания этого видео применили мощности суперкомпьютера космического агентства, поскольку обычный ПК работал бы над задачей десять лет.

Если смотреть на орбиту черных дыр сверху, наблюдатель заметит два цветных пятна, которые вращаются друг вокруг друга. Однако если взглянуть на их вращение сбоку, можно увидеть необычные оптические явления.

С ребра орбиты аккреционный диск каждой из черных дыр отдаленно напоминает кольцо Сатурна, однако природа этого сияния совсем другая. Свет раскаленного газа одной черной дыры искривляется, когда оказывается позади другой, и зритель может увидеть последовательность неожиданных оптических эффектов, вызванных гравитацией.

Если присмотреться внимательнее, можно обнаружить еще больше неожиданностей. Например, черная дыра, которая находится ближе к наблюдателю, кажется меньше, а в ходе удаления — наоборот, больше.

Также на обеих черных дырах можно увидеть миниатюрные отражения друг друга — если смотреть на орбиту сверху, эти изображения будут под углом 90 градусов. То есть, фактически эти космические объекты предстают одновременно с двух точек зрения.

Астрономы называют эти эффекты «гравитационным линзированием». При увеличении изображения одной черной дыры, можно увидеть множество отражений ее партнера. Визуализация была бы невозможной при работе с обычным компьютером — 2,5 тыс. процессоров суперкомпьютера NASA справились с такой задачей всего за сутки.