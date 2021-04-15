В Бразилии коренной народ обвинил медика в том, что он обменял их вакцины от коронавируса на золото

В Бразилии в штате Рорайма прокуроры расследуют возможный обмен незаконно добытого золота на вакцины от COVID-19, которые были предназначены для изолированного коренного населения яномама. Об этом сообщает Reuters. Лидеры племени жаловались на то, что медицинский работник передал шахтерам-нелегалам (старателям) вакцины от коронавируса в обмен на золото. Однако это не первый случай — коренные жители уже обвиняли медика в том, что он в обмен на золото передает шахтерам другие лекарства и препараты, которые были предназначены для яномама.

«Представители яномама давно жаловались на то, что препараты и лекарства, предназначенные для коренных народов, перенаправляются старателям», — говорится в жалобе, которую направили в Минздрав и прокуратуру. В Министерстве здравоохранения заявили, что письмо получили 5 апреля и уже начали расследование.

Бразилия сейчас переживает одну из самых страшных волн пандемии коронавируса, от которой страдала любая страна, и ее коренные жители относятся к числу наиболее уязвимых. По данным организации, защищающей права коренных народов Survival International, яномама живут в тропических лесах и горах северной Бразилии и в южной Венесуэле. На сегодня это самое большое относительно изолированное племя в Южной Америке, насчитывающее около 38 тысяч человек. Напомним, что в апреле 2020 года в Бразилии от коронавируса скончался подросток из этого же изолированного племени яномама, что усилило опасения по поводу влияния заболевания на коренные народы. Вирус могли занести шахтеры-нелегалы.