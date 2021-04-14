На Буковине вспышка африканской чумы свиней. На убой отправят 21 тысячу животных

В селе Котелево (Черновицкая область) на одной из частных ферм зафиксировали массовую вспышку африканской чумы свиней, которая за ночь убила около 440 животных.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Госпродпотребслужбу области.

Стремительное заражение привело к смерти и молодых свиней. Лабораторные анализы подтвердили чуму, но откуда на ферме вирус — пока неизвестно.

«Обычно это инфицирование от диких животных, в том числе от диких кабанов. Но могли с кормами занести или даже работники. Это все будут исследовать. К нам едет комиссия из Киева. Впервые такой массовый случай», ㅡ заявила глава областной Госпродпотребслужбы Анжела Косован.

Комиссия под председательством заместителя главы Черновицкой ОГА решила забить всех свиней хозяйства. На убой отправляют 21 тысячу животных, после чего их утилизируют. В трехкилометровой зоне от села введен карантин, а зона в радиусе 10 км вокруг находится под наблюдением.