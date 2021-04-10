В самолетах Boeing 737 MAX нашли новую проблему. Это может снова приостановить их полеты

Американская корпорация Boeing сообщила, что нашла новые проблемы в своих новых самолетах Boeing 737 MAX.

Об этом пишет CNN.

На этот раз проблемы касаются электрической системы самолетов.

«Boeing порекомендовал 16 клиентам решить потенциальную проблему с электричеством в конкретной группе самолетов 737 MAX перед последующими операциями», — заявили в компании.

Там пояснили, что авиакомпании должны убедиться, что один из компонентов электрической системы достаточно заземлен. Сейчас в корпорации работают с Федеральным управлением гражданской авиации США для решения проблемы.

Аналитик CNN Дэвид Суси отметил, что проблема, вероятно, связана с резервным копированием основной системы питания, которая обеспечивает электричеством весь самолет. Проблемы с заземлением могут привести к «катастрофическим» пожарам на борту.

Что не так с Boeing 737 MAX?

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air разбился 29 октября 2018 года, потерпев аварию через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Все 189 человек на борту погибли. 10 марта 2019 года в Эфиопии упал Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек.

Расследование установило, что причиной катастроф стала некорректная работа вспомогательной программы, которая принудительно меняла положение самолета в воздухе. Эту программу под названием MCAS внедрили в бортовой компьютер для того, чтобы исправить конструктивный недостаток самолета — склонность задирать нос. Однако при определенных условиях она ошибалась и направляла самолет в землю. Выяснилось, что пилотам о ней не рассказывали.