Японские врачи провели первую в мире трансплантацию части легких, пострадавшему от коронавируса

Хирурги Университетской клиники Киото первыми в мире провели трансплантацию легких пациенту, который пострадал от коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Реципиентом стала женщина, пострадавшая от осложнений. Коронавирусом она заболела в конце 2020 года. Ее состояние стремительно ухудшалось и ее пришлось подключить к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, выполняющему функции сердца и легких. Повреждения легких оказались серьезными и врачи решили делать пересадку.

Донорами стали сын и муж пациентки. Женщина перенесла операцию хорошо. Она длилась 11 часов.

Сейчас женщина находится в реанимации. Врачи прогнозируют, что она сможет вернуться к обычной жизни уже через три месяца. Ее доноры также чувствуют себя удовлетворительно.