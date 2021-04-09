Японские врачи провели первую в мире трансплантацию части легких, пострадавшему от коронавируса

Хирурги Университетской клиники Киото первыми в мире провели трансплантацию легких пациенту, который пострадал от коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
Реципиентом стала женщина, пострадавшая от осложнений. Коронавирусом она заболела в конце 2020 года. Ее состояние стремительно ухудшалось и ее пришлось подключить к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, выполняющему функции сердца и легких. Повреждения легких оказались серьезными и врачи решили делать пересадку.
Донорами стали сын и муж пациентки. Женщина перенесла операцию хорошо. Она длилась 11 часов.
Сейчас женщина находится в реанимации. Врачи прогнозируют, что она сможет вернуться к обычной жизни уже через три месяца. Ее доноры также чувствуют себя удовлетворительно.
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