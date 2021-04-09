Министр Степанов: Украина получит первую партию вакцины Pfizer 14 апреля

В то же время первая поставка вакцины Pfizer, приобретенной за счет госбюджета, по словам министра, ожидается в мае.

«Поставку Pfizer по COVAX мы ожидаем 14 апреля, согласно официальному сообщению COVAX», — сказал он.

«Договор, подписанный между Украиной и Pfizer, абсолютно конфиденциальный, он имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 миллионов доз вакцины будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки, предварительно, по этому коммерческому контракту мы ожидаем в мае», — отметил Степанов.

Он также уточнил, что у Украина есть все технические возможности для логистики и хранения вакцины Pfizer.

«Все эти вакцины будут в 2021 году. Мы не подписываем договоры по поставкам в 2022 году», — подчеркнул глава Минздрава.