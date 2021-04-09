Министр Степанов: Украина получит первую партию вакцины Pfizer 14 апреля

Первая поставка вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках механизма COVAX ожидается 14 апреля.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».
«Поставку Pfizer по COVAX мы ожидаем 14 апреля, согласно официальному сообщению COVAX», — сказал он.
В то же время первая поставка вакцины Pfizer, приобретенной за счет госбюджета, по словам министра, ожидается в мае.
«Договор, подписанный между Украиной и Pfizer, абсолютно конфиденциальный, он имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 миллионов доз вакцины будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки, предварительно, по этому коммерческому контракту мы ожидаем в мае», — отметил Степанов.
Он также уточнил, что у Украина есть все технические возможности для логистики и хранения вакцины Pfizer.
«Все эти вакцины будут в 2021 году. Мы не подписываем договоры по поставкам в 2022 году», — подчеркнул глава Минздрава.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.