Зеленский отправился на Донбасс и встретится с военными на передовой

Президент Владимир Зеленский отправился на Донбасс на фоне обострения ситуации с безопасностью и наращивания российских вооруженных сил на границе.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте главы государства.

«Как верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в эти тяжелые времена на Донбассе. Едем к местам обострения. Вечная память 23-летнему солдату, которого застрелили прошлой ночью. Украине нужен мир и она сделает все для этого», — говорится в сообщении.

В Офисе президента добавили, что Зеленский проинспектирует передовые позиции украинских военных и пообщается с бойцами.

С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.