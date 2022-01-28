Из-за угрозы большой войны с Россией все забыли о ковиде. Он никуда не делся, «Омикрон» разносится по миру, люди продолжают болеть. Но есть и хорошие новости!

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Штамм коронавируса «Омикрон» продолжает быстро распространяться по всему миру. В Украине его выявили уже в 17 областях. Но есть хорошие новости: хоть «Омикрон» и оказался более заразным, зато он не такой смертоносный, как «Дельта», и многие переносят его в легкой форме. А еще волна «Омикрона» быстро нарастает, но так же быстро идет на спад. Некоторые страны вроде Великобритании уже прошли пик заболеваемости. В Украине он ожидается во второй половине февраля. В ВОЗ говорят, что быстрое распространение «Омикрона» плюс вакцинация помогут быстрее выработать коллективный иммунитет. Страны Западной Европы уже отменяют ковидные ограничения. Но эксперты говорят, что пока рано расслабляться, ведь могут появится новые и более опасные варианты вируса. «Бабель» собрал последние данные о пандемии коронавируса и о штамме «Омикрон» в Украине и в мире.

Волна заражений «Омикроном» быстро растет, но так же быстро спадает

Ни один из предыдущих штаммов коронавируса не распространялся так быстро, как «Омикрон». Если в декабре прошлого года количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире составляло около 600 тысяч в день, то сейчас достигает трех миллионов. И главную роль в этом сыграл «Омикрон». Только в Европе по состоянию на 20 января этот штамм доминирует над другими вариантами коронавируса в более чем 20 странах. Самые высокие показатели — более 90% процентов — в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Швеции и на Кипре.

В Украине за прошлую неделю «Омикрон» выявили уже в 17 областях, но в Минздраве говорят, что он пока не доминирует в стране. Количество заболевших растет, по прогнозам экспертов, пик заболеваемости придется на середину февраля. Ожидается около 60 тысяч случаев заражения ежедневно, а за следующий месяц заболеть коронавирусом могут около миллиона украинцев. Но затем прогнозируется довольно быстрый спад.

Подобное уже прошли страны вроде Южной Африки, где впервые обнаружили «Омикрон», и Великобритании — первой европейской стране, где он начал распространяться. После резкого роста заболеваемости в течение примерно месяца последовал такой же резкий спад.

Пика заболеваемости к середине февраля ожидают в Германии и во Франции. А вот в Италии к среде, 26 января, количество заражений уже пошло на спад. Похожая тенденция и в США: еще две недели назад ежедневное количество заболевших держалось на уровне около 800 тысяч, а сейчас сократилось до 650 тысяч.

Отделение интенсивной терапии Covid-19 в Италии, январь 2022 года. Getty Images

«Омикрон» более заразный, но менее опасный для здоровья

Предварительные данные о том, что «Омикрон» вызывает менее тяжелое заболевание, чем, к примеру, штамм «Дельта», появились еще в начале декабря прошлого года. Лабораторные исследования подтвердили, что заболевание, вызванное «Омикроном», чаще протекает в легкой форме.

Самое главное — это подтвердилось и на практике. По сравнению с «Дельтой» заражения «Омикроном» как минимум в два раза реже приводили к госпитализации. А те, кто попадал в больницу, оставались там на более короткий срок, причем практически никому не потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. Да, случаи смертей от «Омикрона» есть, но их в десятки раз меньше, чем от «Дельты».

Ситуация в Украине такая же. Если в ноябре количество смертей было больше 830 при 16 тысячах зараженных за сутки, то за последние дни количество зараженных выросло с 24 до 35 тысяч за сутки, но суточная смертность остается примерно на уровне 140 случаев.

Когда ученые собрали доказательства того, что «Омикрон» менее опасен, они в первую очередь пытались понять почему. Одна из гипотез заключается в том, что люди, зараженные «Омикроном», имеют более сильную иммунную защиту, чем во время предыдущих волн. Тут сыграли свою роль раннее заражение другими штаммами и, конечно, вакцинация. Но, с другой стороны, даже среди невакцинированных людей «Омикрон» приводил к серьезным осложнениям реже, чем «Дельта».

Лаборатория в Медицинском центре Университета Грайфсвальда в Германии, где ищут и исследуют новые варианты и мутации коронавируса, 5 января 2022 года. Getty Images

По другой гипотезе, «Омикрон» легко проникает в верхние дыхательные пути — нос, горло, трахею. Но в легких «работает» плохо и наносит им гораздо меньше вреда, чем другие опасные штаммы. Об этом говорят исследования на лабораторных животных и человеческих тканях.

«Омикрон» вообще оказался уникальным штаммом. И чем больше ученые его исследуют, тем больше удивительных открытий совершают. Например, в недавнем исследовании у «Омикрона» обнаружили 13 редких мутаций. По законам эволюции они должны были максимально снизить его шансы на выживание, но вместо этого развились таким образом, что наоборот сделали «Омикрон» доминирующим над остальными штаммами.

Некоторые страны Европы уже снимают ковидные ограничения

Хотя волна заражений «Омикроном» идет на спад еще не во всех странах Западной Европы, некоторые из них уже начали отменять или ослаблять коронавирусные ограничения.

С 27 января в Британии отменили COVID-паспорта и разрешили не носить маски. Правда, некоторые магазины и железнодорожные операторы все же будут просить людей надевать маски.

Правительство Ирландии тоже решило отменить почти все карантинные меры. Рестораны и пабы не будут требовать у посетителей COVID-сертификаты. Отменяются требования к социальной дистанции и ограничения по количеству посетителей массовых мероприятий, а сотрудников компаний будут постепенно возвращать в офисы.

В Нидерландах, где во время волны «Омикрона» ввели один из самых жестких локдаунов в Европе, с 26 января разрешили открыть кафе и рестораны. Австрия объявила, что с понедельника, 31 января, отменяет локдаун для невакцинированных. Со следующей недели коронавирусные ограничения планируют отменить в Дании. В феврале собираются смягчить меры в Швеции и Франции.

Кафе в Амстердаме, открывшееся в первый вечер после отмены жесткого локдауна, 26 января 2022 года. Getty Images

Благодаря «Омикрону» есть шанс стабилизировать пандемию хотя бы в Западной Европе

Об этом 24 января заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского региона ВОЗ. Логика примерно такая. «Омикрон» быстро распространяется и вытесняет другие более опасные штаммы вроде «Дельты». А поскольку не вызывает сильных осложнений, то вкупе с вакцинами это поможет быстрее выработать коллективный иммунитет и позволит ослабить ограничения, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.

Но Клюге добавляет, что расслабляться пока еще рано. Западная Европа, вероятно, сможет выдержать новую волну ковида без жестких локдаунов, но в мире еще осталось немало стран с низким уровнем вакцинации.

С тем, что расслабляться рано, согласны и многие эксперты. Они вспоминают, как прошлой осенью с распространением вакцинации и ослаблением штамма «Дельта» некоторые чиновники предсказывали возвращение к нормальной жизни. Но тут появился «Омикрон». К счастью, он оказался не таким опасным. И благодаря своей высокой заразности оставит после себя гораздо более высокий уровень иммунитета среди населения.

Да, заражение «Дельтой» давало минимальную защиту от «Омикрона». Но защита, которую дает предыдущая инфекция, со временем может ослабнуть либо вообще не работать против будущих версий вируса. И нет никаких гарантий, что не появится новый штамм, который будет сочетать в себе заразность «Омикрона» и смертоносность «Дельты».

Итог такой: когда-нибудь коронавирус станет привычной болезнью вроде гриппа, которую можно будет хоть как-то контролировать, но до этой стадии пока еще далеко.

Все когда-нибудь заканчивается, даже пандемии. Но надеемся, что ваши донаты для «Бабеля» не иссякнут.