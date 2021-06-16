Джо Байден и Владимир Путин почти три часа общались в Женеве. Как прошла встреча и что они сказали об Украине и отношениях России и США — коротко

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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

В среду, 16 июня, в Женеве впервые встретились президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин. Их отношения испортились еще во время президентской гонки в США, а уже после выборов Байден назвал Путина убийцей. На встречу оба привезли своих советников и министров. Переговоры проходили за закрытыми дверями и длились около трех часов. После этого каждый из президентов дал отдельную пресс-конференцию. Корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко весь день следила за переговорами Байдена и Путина. Вот предыстория их встречи и самое главное из заявлений: об Украине, кибератаках и российско-американских отношениях.

О встрече Путина и Байдена договорились не сразу

Напряженными отношения Джо Байдена и Владимира Путина стали еще до инаугурации американского президента. Байден называл Россию главным врагом США, говорил, что санкции против России должны действовать, пока она не вернет Украине Крым. А в феврале в интервью ABC Байден назвал Путина убийцей.

После этого Россия начала стягивать войска к Украине и нагнетать обстановку, вынуждая двух президентов поговорить. Двадцатого марта российский МИД заявил, что американский президент Джо Байден отказался разговаривать с Путиным, чтобы обсудить текущие проблемы. Россия продолжила стягивать войска к границе с Украиной, а в Черное море перекинула корабли Северного и Балтийского флотов. Весь мир опасался, что Россия готовилась напасть на Украину.

Тринадцатого апреля Байден сам предложил Путину встретиться на нейтральной территории. После этого Путин заявил, что войска у границы с Украиной — это учения, и Россия их отведет. Уже 25 мая стало известно, что Россия и США договорились о встрече президентов в Швейцарии — в Женеве на вилле Ла Гранж. Там же в 1985 году состоялась встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.

Путин приехал на встречу раньше Байдена

Президент Байден прилетел в Женеву накануне встречи, а Путин ― за полчаса до начала переговоров. Тем не менее на виллу Ла Гранж Путин приехал первым. Около двух часов дня по киевскому времени обоих президентов встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Когда все собрались, они вышли втроем на крыльцо, Пармелен пожелал обоим президентам успешных переговоров, добавив, что от успешного диалога выиграет весь мир, и оставил их одних.

Состав делегаций Байдена и Путина на встрече: От США: госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, старший директор Совета нацбезопасности по России Эрик Грин и посол США в РФ Джон Салливан.

От России: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, замглавы МИД России Сергей Рябков (он курирует в том числе отношения с США), замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак (он курирует украинское направление) и спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Путин и Байден зашли на виллу, сделали первые фото, обменявшись репликами перед журналистами. Путин сказал, что надеется на конструктивный диалог, а Байден ответил, что всегда лучше говорить лицом к лицу. Затем начались встречи за закрытыми дверями. Сначала президенты общались друг с другом сами — эта встреча длилась на полчаса дольше запланированного. Потом к президентам присоединились делегации. Встреча закончилась около шести часов вечера по Киеву, примерно на час раньше, чем планировалось. В 18:30 Байден покинул виллу. Первым свою пресс-конференцию начал Путин, а затем с журналистами пообщался и Байден.

Что после встречи сказал Путин

О встрече : не было враждебности, разговор был конструктивным, по многим позициям наши оценки расходятся, но было желание понять друг друга.

: не было враждебности, разговор был конструктивным, по многим позициям наши оценки расходятся, но было желание понять друг друга. Об Украине: в основе урегулирования конфликта на Донбассе лежат Минские соглашения, тема вступления Украины в НАТО «затрагивалась мазком», в 2014 году в Украине произошел «госпереворот» и США его поддержали.

в основе урегулирования конфликта на Донбассе лежат Минские соглашения, тема вступления Украины в НАТО «затрагивалась мазком», в 2014 году в Украине произошел «госпереворот» и США его поддержали. Об отношениях России и США: договорились вернуть послов, кибератаки идут с территории США, а Россия ни при чем, обсудили сокращение ядерных вооружений, Байден объяснился по поводу «Путина-убийцы» и «объяснения были удовлетворительными», а вообще это США убивают мирных жителей в Ираке и у них до сих пор есть тюрьма Гуантанамо.

договорились вернуть послов, кибератаки идут с территории США, а Россия ни при чем, обсудили сокращение ядерных вооружений, Байден объяснился по поводу «Путина-убийцы» и «объяснения были удовлетворительными», а вообще это США убивают мирных жителей в Ираке и у них до сих пор есть тюрьма Гуантанамо. О российской оппозиции : Алексей Навальный сам хотел, чтобы его арестовали, поэтому и вернулся в Россию, его сторонники готовили беспорядки, публиковали рецепты коктейлей Молотова, поэтому их организации признали экстремистскими.

: Алексей Навальный сам хотел, чтобы его арестовали, поэтому и вернулся в Россию, его сторонники готовили беспорядки, публиковали рецепты коктейлей Молотова, поэтому их организации признали экстремистскими. О следующей встрече: друг друга в гости пока не приглашали, для этого должны «созреть условия».

Что после встречи сказал Байден