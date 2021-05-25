Лукашенко захватил международный авиарейс и задержал оппозиционера Протасевича. Вот пять случаев, когда власти похищали и убивали оппонентов по всему миру и им ничего за это не было

Тексты

Каролина Ускакович / «Бабель»

Двадцать третьего мая 2021 года в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair рейса Афины — Вильнюс, на котором летел Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29. Беларусская оппозиция, ряд стран Евросоюза и США осудили действия властей Беларуси и потребовали освободить Протасевича, которому теперь грозит до 15 лет тюрьмы. Великобритания и Литва прекращают полеты через беларусскую территорию. Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. «Бабель» рассказывает о пяти громких случаях, когда авторитарные режимы Узбекистана, России, Северной Кореи, Саудовской Аравии и Ирана преследовали своих противников за границей и о том, как на это реагировало международное сообщество.

Узбекистан: Мухаммад Бекжанов, 1999 год

Предыстория: В 1991 году Узбекистан объявил о независимости от СССР. В том же году на выборах победил бывший первый секретарь ЦК КП Узбекистана Ислам Каримов. Первым делом он начал преследовать своих политических оппонентов, среди которых был Мухаммад Бекжанов — главный редактор одной из ведущих независимых газет «Эрк» («Свобода»). В 1994 году газету запретили, а через несколько лет Бекжанов бежал из страны и поселился в Киеве.

Что случилось: В марте 1999 года агенты Службы национальной безопасности Узбекистана похитили Бекжанова в Украине из его киевской квартиры и доставили самолетом на родину. Там его пытали, а затем судили на закрытом заседании и приговорили к 13 годам заключения по целому ряду обвинений, включая «посягательства на конституционный строй». В 2011 году власти продлили срок его заключения еще на четыре года и восемь месяцев за «нарушения правил внутреннего распорядка в колонии».

Итоги: В начале сентября 2016 года власти Узбекистана сообщили о смерти Ислама Каримова, правившего страной 27 лет. Мухаммад Бекжан вышел на свободу 22 февраля 2017 года после 18 лет заключения. В 2018 году он выпустил книгу мемуаров о своем пребывании в одной из самых жестоких тюрем страны — колонии строгого режима «Жаслык».

Мухаммад Бекжан в колонии строгого режима «Жаслык», 2010-е годы. IWRP

Россия: Александр Литвиненко, 2006 год

Предыстория: Александр Литвиненко был сотрудником советских и российских спецслужб. В 1998 году после ссоры с тогдашним главой ФСБ Владимиром Путиным Литвиненко уволили из органов. В 1999 году против Литвиненко возбудили несколько уголовных дел. В 2000 году он бежал из страны, а в 2001 году получил политическое убежище в Великобритании. В том же году Литвиненко выпустил книгу «ФСБ взрывает Россию», в которой обвинял российские спецслужбы в причастности к взрывам домов в Москве и других городах осенью 1999 года. Критиковал политику российских властей и лично Владимира Путина.

Что случилось: Первого ноября 2006 года Литвиненко встретился в одном из ресторанов Лондона с бывшим сотрудником Главного управления охраны РФ Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном. После этой встречи Литвиненко почувствовал себя плохо и попал в больницу, а 23 ноября умер.

Итоги: Британское расследование установило, что Литвиненко отравили полонием-210. Исполнителями объявили Лугового и Ковтуна, а операцию по устранению Литвиненко могли одобрить тогдашний директор ФСБ Николай Патрушев и тогдашний и нынешний президент РФ Владимир Путин. Луговой отрицает свою причастность к убийству. В 2011 году он стал депутатом Госдумы от ЛДПР, в 2016-м переизбрался на новый срок. В ноябре 2020 года вдова Александра Литвиненко Марина подала против России иск в Европейский суд по правам человека. Она требует 3,5 миллиона евро компенсации за отравление мужа.

Александр Литвиненко в отделении интенсивной терапии больницы Университетского колледжа Лондона, 20 ноября 2006 года. Natasja Weitsz / Contributor / Getty Images

Северная Корея: Ким Чен Нам, 2017 год

Предыстория: Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, и с середины 1990-х до начала 2000-х считался главным преемником своего отца. Попал в немилость в 2001 году после неудачной попытки посетить токийский Диснейленд с фальшивым паспортом. С 2003 года Ким Чен Нам жил за границей и периодически критиковал северокорейский режим. А наследником на посту главы Северной Кореи стал его младший брат Ким Чен Ын.

Что случилось: Тринадцатого февраля 2017 года Ким Чен Нама убили в аэропорту Куала-Лумпура. В нападении участвовали две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чен Нама, а другая в это время сзади набросила ему на лицо платок, пропитанный нервно-паралитическим токсином VX. Ким Чен Нам умер по дороге в больницу.

Итоги: Малайзийская полиция задержала двух подозреваемых в нападении: гражданку Вьетнама Доан Те Хуонг и индонезийку Сити Айсию. На суде адвокаты заявили, что женщин обманули — они думали, что участвуют в реалити-шоу. Весной 2019 года суд отпустил их на свободу. Южная Корея подозревает, что за убийством стоят власти КНДР. США тоже обвинили Пхеньян в отравлении Ким Чен Нама и в 2018 году ввели новые санкции против Северной Кореи.

Ким Чен Нам в международном аэропорту Пекина, 11 февраля 2007 года. The Asahi Shimbun Premium / Contributor / Getty Images

Саудовская Аравия: Джамаль Хашогги, 2018 год

Предыстория: Журналист Джамаль Хашогги критиковал королевскую политику Саудовской Аравии и лично наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Осенью 2017 года Хашогги, опасаясь преследований за свои взгляды, переехал в США. Он стал самым известным политическим экспертом по арабскому миру для крупнейших медиа Великобритании и США. Вел колонку в американской газете The Washington Post, где критиковал политику Саудовской Аравии в отношении Катара, Канады, Йемена и осуждал преследование инакомыслящих. Его последняя статья в The Washington Post, напечатанная посмертно, касалась притеснений свободы слова в арабских СМИ.

Что случилось: Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года, после того как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Расследование установило, что журналиста задушили, как только он вошел в здание, после чего его тело расчленили и уничтожили.

Итоги: В 2019 году прокуратура Саудовской Аравии объявила, что за убийство Хашогги к смертной казни приговорили 5 человек. Впоследствии эти приговоры изменили на тюремное заключение. По информации спецслужб США, операцию по захвату и убийству Хашогги одобрил лично принц Мухаммед бин Салман. Международное сообщество требовало наказать саудовские власти. В 2019 в ходе предвыборной кампании кандидат в президенты США Джо Байден обещал наказать лидеров Саудовской Аравии за это убийство. Но в 2021 году, уже став президентом, Байден передумал.

Плакат во время акции в Лос-Анджелесе с требованием правосудия в отношении убитого журналиста Джамаля Хашогги, 20 ноября 2018 года. NurPhoto / Contributor / Getty Images

Иран: Рухолла Зам, 2019 год

Предыстория: Иранский активист и журналист Рухолла Зам был участником антиправительственных протестов во время президентских выборов 2009 года в Иране и некоторое время провел в тюрьме. В конце концов Зам бежал из Ирана и получил политическое убежище во Франции. Рухолла Зам был редактором оппозиционного Telegram-канала AmadNews, где публиковал компрометирующие материалы об иранских чиновниках и координировал антиправительственные протесты в Иране в 2017—2018 годах. В 2018 году после жалоб иранских властей Telegram заблокировал канал Amadnews по обвинению в подстрекательстве к насилию, но позже Зам снова его открыл под другим названием.

Что случилось: В октябре 2019 года иранские спецслужбы заявили, что заманили Зама в ловушку в ходе «сложной операции с использованием разведывательного обмана». По данным французских СМИ, Зама задержали в Ираке, куда он приехал для интервью с местным активистом.

Итоги: В Иране Зама обвинили в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведслужбами Франции, США и Израиля и в июне 2020-го вынесли смертный приговор. Двенадцатого декабря того же года Зама казнили через повешение. Его убийство осудила международная правозащитная организация «Репортеры без границ».

Рухолла Зам во время судебного процесса в Тегеране, 2 июня 2020 года. ALI SHIRBAND / Contributor / Getty Images

Мы пишем про тиранов и политические преследования. Ваш донат нам очень поможет это делать и дальше.