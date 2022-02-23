Рада поддержала санкции против депутатов Госдумы, проголосовавших за независимость «Л/ДНР»

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Верховна Рада України

Верховная Рада приняла постановление о введении санкций против депутатов Государственной думы, проголосовавших за признание Россией независимости «ДНР» и «ЛНР».

За соответствующее решение проголосовали 322 депутата.

В санкционном списке — 351 депутат. Парламентарии предлагают Совету нацбезопасности и обороны на 10 лет заморозить их активы, запретить въезд, запретить участие в приватизации, аренде государственного имущества, в операциях с ценными бумагами и так далее.