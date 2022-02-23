Штаб ООС: Российская армия на Донбассе за сутки 96 раз открывала огонь, погиб один украинский военный
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Российская армия на оккупированном Донбассе за минувшие сутки 96 раз открывала огонь, 81 из этих обстрелов был из запрещенного оружия.
Об этом штаб Операции объединенных сил сообщил в сводке по состоянию на 07:00 среды, 23 февраля.
Так, за минувшие сутки российские военные восемь раз обстреливали город Счастье Луганской области, в частности, из систем залпового огня «Град», танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Под обстрелами были и город Мариуполь, трижды село Широкино, 10 раз Новотроицкое, дважды городок Красногоровка, дважды Марьинка, пять раз село Водяное, трижды село Желтое — это Донецкая область. В Луганской области русские военные дважды обстреливали поселок Трехизбенка, трижды Станицу Луганскую, дважды Новозвановку, дважды город Попасная.
В результате обстрела один украинский военный умер от осколочных ранений, один раненый военный госпитализирован, еще пять украинских бойцов получили боевое травмирование.
- Боевики обстреливают Донбасс с 17 февраля. Повреждены более 100 зданий, включая школы. Также повреждены коммуникации и Луганская ТЭС в городе Счастье, который из-за обстрелов остался без электроснабжения, отопления и воды.
- 21 февраля Россия признала независимость «ДНР» и «ЛНР» в тех границах, которые записаны в их «конституциях» — то есть во всех границах Луганской и Донецкой областей. 22 февраля Совет федерации разрешил Путину ввести российские войска на Донбасс.