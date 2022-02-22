Российская армия с начала суток 47 раз открывала огонь на Донбассе. Ранения получили два украинских военных

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Министерство обороны Украины / Flickr

По состоянию на 17:00 22 февраля российская армия 47 раз обстреляла прифронтовые села вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях. Ранения получили два украинских бойца.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Российские солдаты использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, его госпитализировали. Еще один военнослужащий получил боевую травму.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны России.