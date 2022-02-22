Путин заявил, что признал «Л/ДНР» в тех границах, которые записаны в их «конституциях» — то есть во всех границах Луганской и Донецкой областей

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Президент России Владимир Путин заявил, что признал «Л/ДНР» в тех границах, которые записаны в их «конституциях». Речь идет о действующих административных границах Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом он сообщил, выступая в Совете федерации России.

«Мы же их признали, а значит, мы признали все фундаментальные документы, в частности «конституцию», а в документах прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей», — заявил Путин.

Он также выразил надежду, что все спорные вопросы будут решены путем переговоров между «властями в Киеве» и «Л/ДНР». Но пока это невозможно из-за боевых действий.