«Украину создал украинский народ». Поверенная в делах США Квин отреагировала на речь Путина и признание Россией «Л/ДНР»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Соединенные Штаты осудили решение России признать независимыми самопровозглашенные Донецкую и Луганскую «народные республики».
Об этом заявила временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.
По ее словам, Штаты расценивают этот шаг как полный отказ России от обязательств по Минским соглашениям. Также поверенная раскритиковала речь Путина, с которой он выступил накануне.
«Его возмутительные заявления об Украине и украинском народе бесполезны, они отражают его искаженное видение, напоминающее не глобального лидера, а худших диктаторов в истории Европы», — сказала Квин.
Она подчеркнула, что «Украину создал украинский народ», имеющий богатую и неповторимую культуру, которая все сильнее крепнет после того, как свергла иго советских репрессий.
«Украинцы отбивались от неоднократных попыток Путина подорвать их прогресс как западной демократии. Они побеждали раньше и победят сейчас», — подчеркнула дипломат.
Она пообещала решительный ответ США на нарушение Путиным международного права, а также выразила Украине поддержку.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Впоследствии в Госдуме России заявили, что планируют признать «Л/ДНР» в пределах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».