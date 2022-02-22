«Украину создал украинский народ». Поверенная в делах США Квин отреагировала на речь Путина и признание Россией «Л/ДНР»

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Соединенные Штаты осудили решение России признать независимыми самопровозглашенные Донецкую и Луганскую «народные республики».

Об этом заявила временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

По ее словам, Штаты расценивают этот шаг как полный отказ России от обязательств по Минским соглашениям. Также поверенная раскритиковала речь Путина, с которой он выступил накануне.

«Его возмутительные заявления об Украине и украинском народе бесполезны, они отражают его искаженное видение, напоминающее не глобального лидера, а худших диктаторов в истории Европы», — сказала Квин.

Она подчеркнула, что «Украину создал украинский народ», имеющий богатую и неповторимую культуру, которая все сильнее крепнет после того, как свергла иго советских репрессий.

«Украинцы отбивались от неоднократных попыток Путина подорвать их прогресс как западной демократии. Они побеждали раньше и победят сейчас», — подчеркнула дипломат.

Она пообещала решительный ответ США на нарушение Путиным международного права, а также выразила Украине поддержку.