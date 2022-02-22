Еврокомиссия и Европейский совет согласовали санкции против России из-за решений по оккупированным территориям Донбасса
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Rock Cohen / Flickr
Руководители Европейской комиссии и Европейского совета согласовали санкции против России за признание «Л/ДНР». Об этом они объявили во вторник, 22 февраля.
Во второй половине дня они официально представят первый пакет санкций. Сейчас известно, что они будут касаться:
- тех, кто был причастен к незаконному решению о признании «независимости»;
- банков, которые финансируют российские военные и другие операции на оккупированных территориях Донбасса;
- доступ России к финансовым рынкам и услугам ЕС;
- торговли между оккупированными территориями и Евросоюзом.
CNN пишет, что санкции будут касаться 27 физических и юридических лиц, включая политических деятелей, пропагандистов, военнослужащих и финансовых структур, которые ЕС считает связанными с «незаконной деятельностью» в регионах. Также будут санкции в отношении 351 депутата, который проголосовал за признание «независимости», и 11 депутатов, которые это предложили.
Bloomberg сообщает, что ЕС планирует ввести санкции против госкорпорации ВЭБ. РФ, банка «Россия» и Промсвязьбанка. Евросоюз предлагает ввести санкции против этих банков, поскольку они финансируют российских военных.
Немецкое издание Der Spiegel уточняет, что санкции предусматривают замораживание активов на территории Евросоюза и запрет на въезд в ЕС. Кроме того, территории «ДНР» и «ЛНР» будут исключены из соглашений о свободной торговле Украины и ЕС.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР». 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разорвать дипломатические отношения с Россией.
- Первые санкции против России из-за этого решения 22 февраля ввела Великобритания: они касаются пяти российских банков и трех олигархов — это Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко. Все они близкие соратники Владимира Путина.