Еврокомиссия и Европейский совет согласовали санкции против России из-за решений по оккупированным территориям Донбасса

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Rock Cohen / Flickr

Руководители Европейской комиссии и Европейского совета согласовали санкции против России за признание «Л/ДНР». Об этом они объявили во вторник, 22 февраля.

Во второй половине дня они официально представят первый пакет санкций. Сейчас известно, что они будут касаться:

тех, кто был причастен к незаконному решению о признании «независимости»;

банков, которые финансируют российские военные и другие операции на оккупированных территориях Донбасса;

доступ России к финансовым рынкам и услугам ЕС;

торговли между оккупированными территориями и Евросоюзом.

CNN пишет, что санкции будут касаться 27 физических и юридических лиц, включая политических деятелей, пропагандистов, военнослужащих и финансовых структур, которые ЕС считает связанными с «незаконной деятельностью» в регионах. Также будут санкции в отношении 351 депутата, который проголосовал за признание «независимости», и 11 депутатов, которые это предложили.

Bloomberg сообщает, что ЕС планирует ввести санкции против госкорпорации ВЭБ. РФ, банка «Россия» и Промсвязьбанка. Евросоюз предлагает ввести санкции против этих банков, поскольку они финансируют российских военных.

Немецкое издание Der Spiegel уточняет, что санкции предусматривают замораживание активов на территории Евросоюза и запрет на въезд в ЕС. Кроме того, территории «ДНР» и «ЛНР» будут исключены из соглашений о свободной торговле Украины и ЕС.