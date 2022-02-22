Кремль признал, что заседание Совбеза РФ 21 февраля показали в записи. Зрителям это подали как прямой эфир
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- София Телишевская
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Пресс-служба президента Российской Федерации
Представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что заседание Совета безопасности России 21 февраля, на котором было поддержано признание террористических группировок «ДНР» и «ЛНР», вышло в записи. Однако для зрителей его подали как прямую трансляцию.
Об этом со ссылкой на заявление Пескова сообщает Интерфакс.
«Это было экстраординарное заседание Совбеза, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух «республиках». И тема признания этих двух республик тоже, конечно, носит экстраординарный характер», — сказал спикер.
Он объяснил, что заседание было открытым, поскольку рассматривался «чувствительный вопрос», и Путину было важно услышать аргументацию членов Совбеза.
Само заседание прошло днем, его показали не в прямом эфире, «потому что это заседание Совбеза и определенные нюансы не вошли в эфир». Песков напомнил, что обычно на таких мероприятиях транслируют только вступительное слово главы Совета безопасности, а «никакие другие» выступления никогда раньше не показывали.
Песков также подтвердил, что не все выступления участников заседания вошли в запись. а указанный в эфире окончательный материал монтировался с участием представителей администрации Путина.
Также Песков сообщил, что Путин «фактически сам готовил обращение, собственно он является непосредственным его автором».
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совбез ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».