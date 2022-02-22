«Добавить нечего». Спикер Кремля Дмитрий Песков не смог ответить, в каких пределах признали «ЛНР» и «ДНР»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Wikimedia
Спикер Кремля Дмитрий Песков не смог объяснить, в каких пределах Россия признала «независимость» псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР».
У Пескова во время пресс-подхода журналисты пытались уточнить, идет ли речь о признании в текущих, фактических пределах или в пределах Луганской и Донецкой областей в целом.
На что Песков ответил: «В тех пределах, которые они провозглашали». Журналисты пытались уточнить — провозглашали на какой-то момент? Спикер Кремля ответил: «Ну, когда эти две республики были провозглашены». Далее журналист издания Bloomberg хотел получить еще одно уточнение на этот счет, но Песков заявил, что ему нечего добавить, и сказал: «В тех пределах, где они существуют и были провозглашены». Дальше диалог с журналистами выглядит так:
- «Эхо Москвы»: Существуют или были провозглашены?
- Дмитрий Песков: Ну и были провозглашены, и существуют.
- «Эхо Москвы»: То есть в нынешних?
- Дмитрий Песков: Добавить мне нечего к этому.
- BBC News: Можно уточнить, я просто не совсем понял, признание «народных республик» будет в границах, которые сейчас существуют или которые они сами объявили?
- Дмитрий Песков: В тех границах, в которых эти республики были провозглашены.
- BBC News: В 2014 году? То есть Донецкой и Луганской областях?
- Дмитрий Песков: Я в данном случае сказал все, что я мог сказать по данной теме.
Перед этим заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва признала «ЛНР» и «ДНР» в пределах, которые сейчас фактически установлены. После него главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что границы «ДНР» будут в пределах Донецкой области.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».
- 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разорвать дипломатические отношения с Россией.