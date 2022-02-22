Авиакомпания airBaltic временно приостанавливает ночные полеты в Украину

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Латвийская авиакомпания airBaltic приостанавливает до конца февраля ночные полеты в Украину и из Украины. Дневные рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс, будут выполняться.

Об этом сообщает Delfi.

Решение приняли на фоне угрозы войны с Россией. Компания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой и два рейса между Одессой и Ригой.

«Безопасность наших пассажиров и сотрудников — главный приоритет airBaltic. airBaltic перед каждым рейсом оценивает текущую ситуацию и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic является гибкой авиакомпанией и готова корректировать свой график полетов по мере необходимости», — заявили в компании.

На этой неделе между Киевом и Ригой рейсы будут каждый день, между Киевом и Вильнюсом — два рейса.