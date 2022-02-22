«ДНР» и «ЛНР» ратифицировали договор о «сотрудничестве» с Россией
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Pierre Crom / Contributor
Так называемые «парламенты» российских образований «Л/ДНР» ратифицировали договоры с Россией о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».
Об этом сообщает «РБК».
В РФ ратификацию договоров рассмотрят Госдума и Совет Федерации. Это произойдет сегодня, 22 февраля. Этими договорами Россия оформит свою агрессию против Украины.
Договоры предусматривают «оборону и охрану» границ ОРДЛО совместно с войсками России. Также «республики» стают дотационными за счет налогоплательщиков РФ.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совбез ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».
- Власти России могут еще определить границы «ЛНР» и «ДНР».