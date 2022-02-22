На фоне признания «Л/ДНР» падает рубль. Индекс Мосбиржи обвалился
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Tom Grimbert / Unsplash
Российский рубль и рынок отреагировали обвалом на признание «Л/ДНР» независимыми.
Рубль стал самой волатильной валютой в мире — 22 февраля по состоянию на 10:00 доллар стоит 80,3 рубля, а евро — почти 91 рубль. «РБК» пишет, что валюта падает по отношению к евро так сильно впервые с апреля 2021 года.
Вечером 21 февраля признание боевиков стоило рынку акций сильнейшего обвала с 2008 года. Сегодня обвал продолжается. Долларовый индекс РТС упал 10,89% — впервые за два года индикатор торгуется ниже отметки 1 100 пунктов. Индекс Мосбиржи упал в начале торгов 22 февраля на 8,2%.
Также сегодня падают акции российских компаний — строительная «ПИК» потеряла 14,3%, Сбербанк — 7,2%, «Лукойл» — 4%, «Новатэк» — 2,6%, VK — 9%. У других компаний падение акций от 3% и выше.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совбез ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».