Министр обороны Резников: Кремль признал агрессию против Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Полищук Максим / УНИАН
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия своим признанием «Л/ДНР» фактически признала свою агрессию против Украины, которую Кремль упорно отрицает.
«Кремль не признал самопровозглашенные «ДНР/ЛНР» — Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?» — написал Резников в Twitter.
Ранее он говорил, что признание боевиков Россией станет поводом для потенциального вторжения.
- 21 февраля Россия признала независимость «ДНР» и «ЛНР». Также РФ начала вводить регулярные войска на Донбасс.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совбез ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ.
- 22 февраля в Госдуме России заявили, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская «народные республики» будут признаны Россией в нынешних границах Донецкой и Луганской областей. Днем ранее в РФ утверждали, что признают «ЛНР» и «ДНР» в границах, которые сейчас фактически установлены.