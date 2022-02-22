За прошлые сутки боевики ранили 12 военных и обстреляли 41 населенный пункт и Мариуполь
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- Костя Андрейковец
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Степанов Анатолий / УНИАН
За прошедшие сутки, 21 февраля, боевики «Л/ДНР» обстреляли 41 населенный пункт, 84 раза нарушив режим прекращения огня. Почти все обстрелы велись из крупнокалиберного вооружения. Также применялись беспилотники, включая российский «Орлан-10».
Как сообщает штаб ООС, в результате обстрелов ранения различной степени получили 12 военнослужащих (у шестерых — боевое травмирование). Погибли двое военных и один мирный житель.
С утра 22 февраля боевики дважды обстреляли Мариуполь и Счастье. В городах упали снаряды 120-мм артиллерии.
- Боевики обстреливают Донбасс с 17 февраля. Повреждено более 100 зданий, включая школы. Также повреждены коммуникации, а Луганскую ТЭС остановили из-за обстрелов.
- 21 февраля Россия признала независимость «ДНР» и «ЛНР» в их нынешних границах. РФ вводит войска на Донбасс.