Украина требует созвать Совбез ООН из-за решения России по оккупированному Донбассу
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Сергей Моргунов / «Бабель»
Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за решения России признать «независимыми» псевдореспублики «ЛНР» и «ДНР».
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил ночью 22 февраля.
Соответствующее обращение Украина уже передала в Совбез.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что Совет Безопасности ООН должен собраться как можно скорее из-за этого решения России.
- 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании самопровозглашенных образований «ЛНР» и «ДНР» и подписал соответствующие указы. В них Путин поручил ввести войска в оккупированный Донбасс для «поддержания мира». Глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвали решение России вопиющим нарушением международного права. В Евросоюзе подчеркнули, что ответ обязательно будет.
- Россия уточнила, что признает «ЛНР» и «ДНР» в пределах, которые сейчас фактически установлены, то есть РФ не претендует на всю Донецкую и Луганскую области.