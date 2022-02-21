Офис генпрокурора возбудил дело против Путина, членов Совбеза РФ и депутатов Госдумы за стремление признать «Л/ДНР»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Пресс-служба Кремля
Офис генерального прокурора возбудил дело против президента России Владимира Путина, членов Совбеза РФ и депутатов Госдумы. Дело было открыто по ч. 2 ст. 110 УК Украины — публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти.
Об этом в своем Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
«Я не имею права реагировать эмоционально: не могу шутить, высказываться на любом языке, кроме процессуального, отправлять проклятия в адрес недругов — все это закон мне делать не позволяет. Но именно закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и отвечать за процессуальную перспективу дел», — пояснила она.
По ее словам, прокуроры ОГП займутся этим делом «по полной программе» и будут добиваться, чтобы всем, кто проходит по этому делу, было сложно выезжать за границу.
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Л/ДНР». Проект постановления собрал 351 голос. Путин в ответ заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо, прежде всего, выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе — таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.
- 16 февраля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин получил обращение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Он «принял его во внимание», но согласен, что такое признание противоречит Минским соглашениям.
- Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ не объявил решение о признании самопровозглашенных образований «Л/ДНР». Перед этим главари непризнанных образований обратились к лидеру Кремля с соответствующей просьбой. Путин заявил, что решение о признании «Л/ДНР» он примет сегодня, 21 февраля.