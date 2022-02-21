Зеленский созвал экстренное заседание СНБО. Перед этим он побеседовал с лидерами Германии и Франции

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Перед этим он переговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эманнюэлем Макроном.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

«В связи с заявлениями, которые прозвучали на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО», — отметил он.

Также стало известно, что Шольц и Макрон переговорили с Путиным. В Германии отметили, что канцлер осудил намерения России признать «Л/ДНР».