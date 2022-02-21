На Донбассе украинские военные получили ранения, один — в тяжелом состоянии
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook
На Донбассе два украинских военных получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.
Об этом на брифинге в понедельник, 21 февраля, сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук. Он докладывал о ситуации по состоянию на 16:00.
Один военный получил ранения в результате обстрелов, состояние его здоровья стабильное. Другой получил ранение после взрыва на неизвестном предмете, он в тяжелом состоянии. Обоих эвакуировали в больницы.
Позже штаб уточнил, что в результате обстрелов четыре военных получили осколочные ранения, состояние здоровья разной тяжести.
По состоянию на 16:00 со стороны боевиков зафиксировали 32 нарушения режима прекращения огня, стреляли они из артиллерии, минометов, противотанковых управляемых ракет, гранатометов, пулеметов и использовали дроны. 31 из 32 обстрелов были из запрещенного минскими соглашениями оружия.
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