На Донбассе украинские военные получили ранения, один — в тяжелом состоянии

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

На Донбассе два украинских военных получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом на брифинге в понедельник, 21 февраля, сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук. Он докладывал о ситуации по состоянию на 16:00.

Один военный получил ранения в результате обстрелов, состояние его здоровья стабильное. Другой получил ранение после взрыва на неизвестном предмете, он в тяжелом состоянии. Обоих эвакуировали в больницы.

Позже штаб уточнил, что в результате обстрелов четыре военных получили осколочные ранения, состояние здоровья разной тяжести.

По состоянию на 16:00 со стороны боевиков зафиксировали 32 нарушения режима прекращения огня, стреляли они из артиллерии, минометов, противотанковых управляемых ракет, гранатометов, пулеметов и использовали дроны. 31 из 32 обстрелов были из запрещенного минскими соглашениями оружия.