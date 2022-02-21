Обстрел Счастья: полиция перекрыла дороги возле города

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Национальная полиция перекрыла автомобильные дороги, ведущие в город Счастье в Луганской области, который в понедельник подвергся обстрелам со стороны боевиков.

Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции Луганской области Наталья Погукай.

Дорожное движение ограничено по направлениям Петропавловка-Счастье и Счастье-Новоайдар. Погукай подчеркнула, что выезд из Счастья не ограничен. «Просим всех граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям», — подчеркнула спикер.

В понедельник боевики ЛНР снова обстреливают населенные пункты Врубовка и Счастье. Из-за обстрелов жители вынуждены были эвакуироваться в бомбоубежища, повреждены системы подачи электроэнергии, воды и газа.

В частности, после обстрелов со стороны боевиков пришлось остановить работу Луганской тепловой электростанции, расположенной в городе Счастье.