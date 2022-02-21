Обстрел Счастья: полиция перекрыла дороги возле города
- Автор:
- Олег Панфилович
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Национальная полиция перекрыла автомобильные дороги, ведущие в город Счастье в Луганской области, который в понедельник подвергся обстрелам со стороны боевиков.
Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции Луганской области Наталья Погукай.
Дорожное движение ограничено по направлениям Петропавловка-Счастье и Счастье-Новоайдар. Погукай подчеркнула, что выезд из Счастья не ограничен. «Просим всех граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям», — подчеркнула спикер.
В понедельник боевики ЛНР снова обстреливают населенные пункты Врубовка и Счастье. Из-за обстрелов жители вынуждены были эвакуироваться в бомбоубежища, повреждены системы подачи электроэнергии, воды и газа.
В частности, после обстрелов со стороны боевиков пришлось остановить работу Луганской тепловой электростанции, расположенной в городе Счастье.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также был поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная.
- 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.