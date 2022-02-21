Минобороны: Признание Россией «Л/ДНР» нарушит суверенитет Украины и станет поводом для потенциального вторжения

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УНИАН / Ратынский Вячеслав

Если Россия признает самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику», то нарушит территориальную целостность и суверенитет Украины. Следовательно, это станет поводом для потенциального вторжения.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Если они завтра или послезавтра признают эти террористические группировки, которые там называют себя республиками, они прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины. Єто уже будет нарушением общепризнанных норм международного права, и это будет означать, что, по сути, это и есть pretext, как говорят на английском языке, для потенциального вторжения через какое-то там введение каких-то «миротворцев» или чего-то такого, как там они будут это называть», — сказал глава Минобороны.

Он добавил, что в таком случае международное сообщество будет иметь полное право на введение санкций против РФ.

Министр пояснил, что сейчас Россия пытается воплотить сценарий, по которому планирует буквально окружить Украину войсками — от Бреста до Таганрога по суше, на двух морях и в аннексированном Крыму — и обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье.

«Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу. Ее уровень реально высок. Но мы прогнозируем все сценарии, выбирая нашу тактику поведения», — утверждает Резников.

По его словам, кроме обострения на Донбассе Россия планирует и другие «нападения» — кибератаки, минирование гражданских объектов, разного рода беспорядки.

«Цель этих действий — расшатать Украину изнутри, чтобы принудить к капитуляции, чтобы мы изменили политический курс и отказались от европейской и евроатлантической перспективы, а в конце концов потеряли нашу с вами независимость», — пояснил Резников.

Накануне министр обороны Украины подчеркнул, что Россия пока не сформировала ни одну ударную группировку войск возле украинских границ, а потому в ближайшие дни не начнет вторжение.