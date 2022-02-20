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Боевики на Донбассе снова ранили украинского военного. С начала суток они уже 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом шла речь на брифинге представителей ООС.

Там отметили, что обстрелы ведутся преимущественно из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Боевики используют тяжелую артиллерию, минометы и гранатометы.

Ранение получил один боец ВСУ, в настоящее время он находится в больнице.

Также в ООС отчитались о гуманитарной ситуации в прифронтовой зоне. Там напомнили, что из-за обстрелов был закрыт КПВВ «Счастье».

Всего с начала эскалации (с 17 февраля) боевики 62 раза обстреляли гражданские объекты. В результате обстрелов были повреждены 33 гражданских дома.

Также были повреждены два заведения внешкольного образования в Марьинке, один детсад в Станице Луганской, одна школа во Врубовке, пешеходный мост через реку Кальмиус в Гранитном, сети электроснабжения и газопроводы. В результате обстрелов повредили и Южнодонбасский водопровод, из-за чего более 20 населенных пунктов остались без воды.

С 17 февраля два гражданских человека получили ранения. Они находились на остановке общественного транспорта в Марьинке во время обстрела. Еще три человека получили контузии — это работники детского сада в Станице Луганской.