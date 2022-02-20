Боевики на Донбассе снова ранили украинского военного
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Боевики на Донбассе снова ранили украинского военного. С начала суток они уже 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Об этом шла речь на брифинге представителей ООС.
Там отметили, что обстрелы ведутся преимущественно из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Боевики используют тяжелую артиллерию, минометы и гранатометы.
Ранение получил один боец ВСУ, в настоящее время он находится в больнице.
Также в ООС отчитались о гуманитарной ситуации в прифронтовой зоне. Там напомнили, что из-за обстрелов был закрыт КПВВ «Счастье».
Всего с начала эскалации (с 17 февраля) боевики 62 раза обстреляли гражданские объекты. В результате обстрелов были повреждены 33 гражданских дома.
Также были повреждены два заведения внешкольного образования в Марьинке, один детсад в Станице Луганской, одна школа во Врубовке, пешеходный мост через реку Кальмиус в Гранитном, сети электроснабжения и газопроводы. В результате обстрелов повредили и Южнодонбасский водопровод, из-за чего более 20 населенных пунктов остались без воды.
С 17 февраля два гражданских человека получили ранения. Они находились на остановке общественного транспорта в Марьинке во время обстрела. Еще три человека получили контузии — это работники детского сада в Станице Луганской.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные. В общей сложности боевики совершили 60 обстрелов.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых должны стать мирные жители. Таким образом, Россия хочет обвинить Украину в наступлении и ввести свои регулярные войска под видом «миротворцев».
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