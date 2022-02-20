Украина закрыла КПВВ «Счастье» на Донбассе. За сутки боевики почти 140 раз обстреливали позиции ВСУ

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Facebook / Луганская ОГА

За минувшие сутки, 19 февраля, боевики на Донбассе 136 раз обстреливали украинские позиции, преимущественно из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов Украина закрыла КПВВ «Счастье».

Об этом пишет пресс-центр ООС.

Боевики обстреливали позиции ВСУ преимущественно из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, а также минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. За сутки из-за обстрелов двое украинских военных погибли, четверо получили ранения, а еще один – боевое травмирование.

С начала суток 20 февраля боевики уже 8 раз обстреливали украинские позиции из артиллерии и минометов. Потерь среди украинских военных нет.

Также Украина приняла решение закрыть КПВВ «Счастье» со своей стороны из-за постоянных обстрелов. В пресс-центре ООС отмечают, что обстрел пункта пропуска является нарушением международного гуманитарного права.

«Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационных войск договоренностей о прекращении огня и невозможность обеспечить безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ «Счастье», осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ «Счастье» с 8 часов 20 февраля 2022 года на период существования угрозы», — отметили там.

КПВВ «Счастье» Украина открыла в ноябре 2020 года, но пункт пропуска так и не заработал, потому что боевики со своей стороны не создали собственный пункт пропуска и не давали гарантии на безопасный пропуск людей. Они постоянно придумывали новые условия, которые должна была выполнить Украина, таким образом, затягивая процесс открытия сообщения.