МАУ начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву, чтобы обеспечить авиасообщение, отмененное Lufthansa
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / Fly UIA
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву, чтобы обеспечить авиасообщение, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого, МАУ увеличивает емкость воздушных судов по этим маршрутам.
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.
Сегодня, 19 февраля, компания Lufthansa Group приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся на период с 21 по 28 февраля. Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут совершаться еще сегодня и завтра.
В то же время рейсы из Львова и во Львов сохраняются в обычном режиме.
- 12 февраля авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину на фоне угрозы вторжения войск России. В тот же день лизингодатель запретил SkyUp летать в Украину, но компания смогла урегулировать вопрос. МАУ 14 февраля сообщила, что по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов в Испанию.
- Власти Украины заявили, что воздушное пространство страна перекрывать не будет. Директор Ryanair заявил, что авиакомпания продолжит летать в Украину, пока нет войны.