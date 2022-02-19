Боевики 98 раз с начала суток открывали огонь. Обстрелы ведутся из жилых районов
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / Операція об'єднаних сил
С начала суток 19 февраля оккупационные войска 98 раз обстреляли населенные пункты вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. В основном боевики стреляют из установок, расположенных в селах и городах.
Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк на брифинге в Краматорске.
«За последние три дня обстановка на Донбассе существенно усложняется. Если учитывать последние месяцы, то в среднем было до 5 нарушений режима тишины в сутки, а 17 февраля — уже 60», — отметил Павлюк.
Он напомнил, что за сутки погибли двое украинских военных и еще четверо получили ранения.
«Вся циничность обстрелов в том, что они в большинстве своем осуществляются из населенных пунктов. Артиллерия противника уводит огонь, прикрываясь гражданским населением. Мы принципиально не ведем огонь по людям, местному населению», – резюмировал спикер.
С начала обострения ситуации боевики 224 раза обстреляли прифронтовые села, в основном используя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
- Обострение началось утром 17 февраля с обстрела садика в Станице Луганской. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные. Всего сложности боевики совершили 60 обстрелов. На следующий день главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует ни одного наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение. За сутки 18 февраля боевики совершили 66 обстрелов.