Оккупанты обстреляли собственные позиции под Мариуполем и обвинили ВСУ в «провокациях»
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения свои позиции вблизи населенного пункта Пикузы. Теперь они обвиняют в этом Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ОТУ «Восток».
Таким образом, боевики пытались создать «картинку» для российских медиа, чтобы убедить зрителей «в провокациях ВСУ».
Кроме того, в субботу около 4 часов утра боевики обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Водяное.
«По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных», — рассказали в пресс-службе.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило трех сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные. Всего боевики совершили 60 обстрелов.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение. За сутки 18 февраля боевики произвели 66 обстрелов, 52 из которых — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.